Пенсионерка оставила беременную москвичку без жилплощади Жительница Москвы год не могла попасть в квартиру, где закрылась бывшая хозяйка

Жительница Москвы целый год не могла попасть в купленную квартиру, так как там забаррикадировалась бывшая хозяйка, передает Telegram-канал Baza. Жилье удалось освободить, однако продавец теперь добивается признания сделки недействительной.

Все началось летом 2023 года. Москвичка Юлия перед родами решила приобрести квартиру у пенсионерки Аллы за 9 млн рублей. Сделка проходила через нотариуса.

Перед оформлением документов покупательница потребовала у продавца справки от психиатра и нарколога, чтобы подтвердить ее дееспособность. Несколько раз женщину спрашивали, не находится ли она под влиянием мошенников.

Но эти меры не помогли. После сделки пожилая женщина категорически отказалась покидать жилье. Выселить ее удалось лишь по решению суда. По данным канала, приставы фактически брали квартиру штурмом. Однако спустя полтора года пенсионерка неожиданно обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной. Женщина заявила, что продала квартиру под давлением мошенников и передала им все деньги.

Ранее сообщалось, что еще одной жертвой фигуранта дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, Артура Каменецкого, стала пенсионерка. Женщина добилась в суде взыскания почти 300 тыс. рублей. Решение суда было вынесено незадолго до завершения сделки, связанной с недвижимостью певицы.