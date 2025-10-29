Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:51

Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной

Суд взыскал с фигуранта дела Долиной почти 300 тысяч в пользу пенсионерки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще одной жертвой фигуранта дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, Артура Каменецкого, стала пенсионерка, сообщает РИА Новости. Женщина сумела отсудить у мошенника почти 300 тысяч рублей. Решение суда было вынесено в 2024 году — незадолго до завершения сделки, связанной с квартирой артистки.

Таким образом, денежные средства были приобретены ответчиком неосновательно и незаконно им удерживаются в течение длительного времени, — указано в материалах суда.

Согласно документам, пенсионерка требовала взыскать с Каменецкого 284 тысячи рублей неосновательного обогащения: деньги поступили на его счет обманным путем. Суд не нашел доказательств наличия договорных отношений между сторонами, и иск был удовлетворен полностью. Интересы истицы представлял прокурор, поскольку женщина не могла самостоятельно защищать свои права.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся в августе 2024 года. Певицу обманули мошенники, вынудив продать жилье в Москве и перевести деньги неизвестным. Новой «владелицей» квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Накануне Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры, принадлежавшей Долиной. Жалоба зарегистрирована для проверки законности ранее вынесенных судебных решений.

