27 октября 2025 в 09:50

Скандал с горе-квартирой Долиной вышел на новый судебный уровень

Купившая квартиру Долиной Лурье обжаловала решение суда в кассации

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Полина Лурье, которая приобрела квартиру народной артистки России Ларисы Долиной, обжаловала решение о признании недействительной сделки купли-продажи. Жалоба подана в кассационный суд, который проверит законность прежних решений, пишет РИА Новости.

Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому делу Лурье П. А., — говорится в документах.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда о возвращении квартиры Долиной. Иск певицы к Лурье был удовлетворен в полном объеме, право собственности ответчицы аннулировано.

Скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся в августе 2024 года. Певица стала жертвой крупного обмана мошенников. Аферисты вынудили певицу продать квартиру в Москве и перевести деньги неизвестным после нескольких месяцев «обработки». Новой «владелицей» жилья считалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, которая работала в столичной инженерно-консалтинговой компании.

Между тем стало известно, что одна из обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной звонила ей под видом ректора вуза. Звонок шел с телефонного номера, зарегистрированного на имя руководителя учебного заведения. Мошенница сообщила певице, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник службы безопасности института.

