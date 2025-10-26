Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница Обвиняемая в афере с квартирой Долиной звонила певице под видом ректора вуза

Одна из обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной звонила ей под видом ректором вуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Судя по документам, звонок шел с телефонного номера, зарегистрированного на имя руководителя учебного заведения. Мошенница сообщила певице, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник службы безопасности института.

Из протокола допроса потерпевшей Долиной Л.А. следует, что примерно в апреле месяце 2024 года в мессенджере Telegram Долиной Л.А. поступил звонок с абонентского номера ректора. <…> [Звонившая] сообщила, что с Долиной Л.А. свяжется сотрудник службы безопасности института, — говорится в материалах суда.

Вскоре после этого Долиной позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности вуза. Он, в свою очередь, сообщил, что теперь с певицей должен связаться сотрудник ФСБ, чтобы задать ряд вопросов.

По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят четверо обвиняемых: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Все они содержатся в следственном изоляторе по обвинению в совершении преступления организованной группой.

Ранее Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического районного суда о возвращении квартиры певице. Иск Долиной к ответчице Полине Лурье, которая называла себя законной собственницей жилья, был удовлетворен в полном объеме, право собственности ответчицы аннулировано.