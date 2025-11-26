День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:02

Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях

В РФ с 1 декабря обновят нормы по эксплуатации общих зон в многоквартирных домах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обновленные нормы по эксплуатации и распоряжению общими зонами в многоквартирных домах начнут действовать в России с 1 декабря, сообщает PRIMPRESS. Так, для установки оборудования на фасаде, например кондиционеров или спутниковых антенн, потребуется поддержка большинства жильцов.

Передача в пользование или аренду элементов общего имущества, таких как подвалы или фасады для размещения рекламы, теперь будет требовать согласия не менее чем двух третей собственников. Причем такой договор должен быть оформлен протоколом общего собрания.

Также вводится норма о персональной финансовой ответственности собственника. Если его действия повлекли порчу общего имущества, то все расходы на восстановление будут возложены исключительно на него. Кроме того, для проведения каждого общего собрания будет назначаться взаимодействующий с ГИС ЖКХ администратор.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что грязный придверный коврик может повлечь за собой штраф в размере до тысячи рублей. По его словам, размещение коврика в общем коридоре должно соответствовать в том числе нормам пожарной безопасности.

дома
жильцы
Россия
собственники
