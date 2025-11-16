Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 22:56

Правительство США пообещало рост реальных доходов граждан

Бессент: реальные доходы американцев вырастут в середине 2026 года

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Текущие трудности носят временный характер, а ощутимое улучшение благосостояния американцев является вопросом ближайшего будущего, заявил в интервью телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, уже в первом полугодии 2026 года их реальные доходы вырастут.

В первые два квартала мы увидим спад кривой инфляции и существенное ускорение кривой реальных доходов. И когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют,пообещал министр.

Ранее издание The New York Times допускало, что администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США. Мера может затронуть некоторые из так называемых ответных пошлин, которые были введены США в апреле.

До этого Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности.

