Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране.

Дивиденды в размере не менее $2000 на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены каждому, — отметил Трамп.

По словам президента, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности. Глава государства также добавил, что поступления от пошлин позволят покрыть государственный долг, который в настоящее время составляет около $37 трлн.

Ранее в СМИ появилась информация, что швейцарские миллиардеры встретились с Трампом, чтобы добиться снижения пошлин. На встрече присутствовали представители индустрии роскоши, включая руководителей люксовых брендов Rolex и Cartier.

Между тем Китай приостановил действие дополнительной пошлины в 24% на товары из США. Мера вводится сроком на один год и направлена на укрепление торгово-экономических связей между странами.