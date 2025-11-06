Элитные швейцарские бренды попросили Трампа снизить пошлины

Швейцарские миллиардеры встретились президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться снижения пошлин, утверждает газета Tribune de Genеve. На встрече в Овальном кабинете присутствовали представители индустрии роскоши, включая руководителей люксовых брендов Rolex и Cartier, а официальные лица от швейцарского правительства на переговорах отсутствовали.

В совместном заявлении предприниматели подчеркнули, что встреча, организованная по их инициативе, была призвана продемонстрировать «прочность и устойчивость экономических отношений» между Швейцарией и США. Однако они отметили, что «не участвовали в прямых переговорах» с американским президентом.

Издание утверждает, что ни содержание, ни продолжительность переговоров пока не раскрыты и нет уверенности, что Швейцария приблизилась к своей цели. Эта встреча состоялась после того, как Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая в августе приезжала в Вашингтон в попытке договориться об отмене новых пошлин.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц оценил усилия Трампа по восстановлению американской экономики. По мнению профессора, президенту не удастся обратить вспять деиндустриализацию и вернуть рабочие места. Это связано с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом.