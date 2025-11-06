Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:20

На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инспекторы Ростехнадзора за неделю приостановили работу семи шахт на Кузбассе, сообщил представитель ведомства Андрей Виль в Telegram-канале. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей количество закрытых объектов заметно выросло.

Семь приостановок на шахтах Кузбасса. В сравнении с прошлой неделей — сразу плюс четыре. Недолго музыка играла, очень надеюсь, что работники служб производственного контроля предприятий после сегодняшней публикации «попляшут» на совещаниях, — написал Виль.

Представитель Ростехнадхора отметил, что благодаря оперативным действиям ведомства удалось сохранить жизни и здоровье 80 человек, которые могли бы пострадать при потенциальной аварии. Виль отметил, что против предприятий региона с 30 октября по 5 ноября было составлено семь протоколов о временном запрете деятельности длительностью до 90 суток.

Ранее шахтера рудника «Пионер» признали погибшим после долгой процедуры оспаривания. Отмечается, что авария произошла в 2024 году. Решение о признании шахтера погибши принял Магдагачинский районный суд Амурской области.

