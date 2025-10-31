Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:30

Последнюю жертву рудника «Пионер» официально признали погибшей

Шахтера рудника «Пионер» признали погибшим после долгой процедуры оспаривания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магдагачинский районный суд Амурской области признал погибшим после аварии 2024 года на руднике «Пионер» шахтера, мать которого оспаривала его гибель из-за отсутствия тела, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Там уточнили, что это решение позволит родственникам погибших получить страховые выплаты, а работодателю — официально прекратить трудовые договоры.

Мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели ее сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших, — указано в материале.

Ранее Амурский областной суд смягчил приговор управляющему директору рудника «Пионер» Алексею Бирюкову и его главному инженеру Денису Черникову, обвиненным в обрушении шахты, в результате которого погибли 13 горняков, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Коллегия судей сократила срок лишения свободы с 5,5 до 4,5 года.

До этого стало известно, что основной собственник шахты «Листвяжная», при взрыве метана в которой в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев ежемесячно получал зарплату свыше 4 млн рублей. Согласно документам, такую сумму владелец имел на руках с учетом надбавки, премии и районного коэффициента.

шахтеры
погибшие
смерти
рудники
