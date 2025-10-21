Стало известно о новом приговоре руководству рудника «Пионер»

Амурский областной суд смягчил приговор управляющему директору рудника «Пионер» Алексею Бирюкову и его главному инженеру Денису Черникову, обвиненным в обрушении шахты, в результате которого погибли 13 горняков, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Коллегия судей сократила срок лишения свободы с 5,5 до 4,5 года.

Амурский областной суд отменил и вынес новый приговор управляющему директору и главному инженеру рудника «Пионер». <…> Судебная коллегия изменила приговор и назначила им наказание — 4,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2,5 года, — говорится в сообщении.

