21 октября 2025 в 11:40

Стало известно о новом приговоре руководству рудника «Пионер»

В Приамурье суд сократил срок руководству рудника «Пионер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Амурский областной суд смягчил приговор управляющему директору рудника «Пионер» Алексею Бирюкову и его главному инженеру Денису Черникову, обвиненным в обрушении шахты, в результате которого погибли 13 горняков, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Коллегия судей сократила срок лишения свободы с 5,5 до 4,5 года.

Амурский областной суд отменил и вынес новый приговор управляющему директору и главному инженеру рудника «Пионер». <…> Судебная коллегия изменила приговор и назначила им наказание — 4,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2,5 года, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд отменил приговор охраннику детского лагеря в Приморье: его осудили на шесть лет за удар ножом во время нападения двух пьяных посетителей. ВС признал действия мужчины самообороной, учитывая полученные им телесные повреждения и мотивы. Подозреваемого освободили из колонии и направили дело на новое рассмотрение.

суды
Амурская область
приговоры
горнорудная отрасль
