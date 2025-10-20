Названа зарплата владельца взорвавшейся шахты под Кемерово

Основной собственник шахты «Листвяжная», при взрыве метана в которой в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев ежемесячно получал зарплату свыше 4 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Согласно документам, такую сумму владелец получал с учетом надбавки, премии и районного коэффициента.

Должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей, — говорится в материалах дела.

Агентство передает, что зарплата бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева составляла 3,5 млн рублей. Ежемесячный доход технического директора Антона Якутова — 1,5 млн рублей.

В марте Центральный районный суд Кемерово осудил Михаила Федяева на 3,5 года условно. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о взрыве на шахте. Следствие считает, что Федяев знал о нарушениях на шахте, на которой систематически фиксировали превышения допустимой концентрации метана, но не инициировал проведение проверок и не обеспечил меры безопасности. Алексеева приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, Якутова – к 5 годам общего режима. Никто из троих руководителей не признал своей вины.