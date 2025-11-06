Трамп призвал срочно прекратить шатдаун

Республиканцам пора немедленно положить конец шатдауну, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это очень важно.

Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера, — сказал он.

Филибастер применяется для затягивания голосования в парламенте. Указанная тактика позволяет препятствовать принятию законов даже при необходимом количестве голосов. Трамп подчеркнул, что лишь отмена этой процедуры позволит избежать блокировки конгресса на годы вперед.

Ранее верхняя палата Конгресса США в 11-й раз отклонила законопроект о финансах для федерального правительства. Как заявили в пресс-службе Республиканской партии, документ поддержали 50 сенаторов, а 43 высказались против. При этом для принятия проекта закона требовалось 60 голосов. В партии подчеркнули, что демократы в очередной раз выбрали шатдаун ради «медстраховки для нелегалов».

До этого Трамп заявил, что в Демократической партии произошел раскол из-за спора о прекращении шатдауна правительственных учреждений. По его информации, некоторые демократы выступают за возобновление работы федеральных ведомств, в то время как руководство партии настаивает на продолжении блокировки бюджета.