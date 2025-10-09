Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 21:18

Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США

Трамп: внутри Демократической партии случился бунт из-за шатдауна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внутри Демократической партии случился бунт из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства, заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета администрации. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета, передает пресс-служба Белого дома.

Для них положение становится хуже. В Демократической партии бунт, потому что они хотят остановить шатдаун, — подчеркнул американский лидер.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился с заявлением конгрессвумен Мадлен Дин о том, что Трамп «нездоров» и потерял контроль над собой. В ответ на ее утверждение Джонсон признал, что многие разделяют эту точку зрения. Политик также отметил, что он сам тоже не контролирует президента.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты от Республиканской партии. По его мнению, Вэнс отлично справляется со своими обязанностями в администрации Трампа, что создает хорошие предпосылки для его будущей политической карьеры.

