06 октября 2025 в 01:40

В Белом доме назвали возможного преемника Трампа

Рубио: Вэнс может стать новым кандидатом в президенты от республиканцев

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, он «отлично справляется со своей работой».

Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой, — сказал Рубио.

Он добавил, что его связывают хорошие отношения с Вэнсом. У политика уже налажена работа в нынешней администрации президента США Дональда Трампа, что хорошо скажется на его карьере в дальнейшем, подчеркнул Рубио.

Ранее телеканал NBC узнал, что Трамп перечисляет часть собранных его политическими структурами средств в фонд Вэнса. Согласно финансовым документам, за май — июнь сумма составила около $245 тысяч (20,1 млн рублей).

Тем временем немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро предположила, что следующим президентом США может стать Джей Ди Вэнс. Она отметила, что страны Европейского союза надеются на возвращение к власти Демократической партии США, однако этого не произойдет.

Дональд Трамп
США
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
