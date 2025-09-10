На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа Политолог Геро назвала Вэнса следующим президентом США после Трампа

Наиболее вероятным преемником Дональда Трампа на посту президента США является американский вице-президент Джей Ди Вэнс, такое мнение высказала немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, страны Европейского союза надеются на возвращение к власти Демократической партии США, однако этого не произойдет.

Их надежда проста: возвращение Демократической партии [США] к власти. Полагаю, этого не произойдет, и следующим президентом США станет Джей Ди Вэнс, — убеждена Геро.

Она добавила, что сегодня Евросоюз находится в сложном положении. В частности, объединение вынуждено взаимодействовать с Трампом по урегулированию конфликта на Украине. Геро объяснила это сохраняющейся зависимостью ЕС от США.

Ранее телеканал NBC узнал, что Трамп перечисляет часть собранных его политическими структурами средств в фонд Вэнса. Согласно финансовым документам, за май — июнь сумма составила около $245 тысяч (20,1 млн рублей).