Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:43

На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа

Политолог Геро назвала Вэнса следующим президентом США после Трампа

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Наиболее вероятным преемником Дональда Трампа на посту президента США является американский вице-президент Джей Ди Вэнс, такое мнение высказала немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, страны Европейского союза надеются на возвращение к власти Демократической партии США, однако этого не произойдет.

Их надежда проста: возвращение Демократической партии [США] к власти. Полагаю, этого не произойдет, и следующим президентом США станет Джей Ди Вэнс, — убеждена Геро.

Она добавила, что сегодня Евросоюз находится в сложном положении. В частности, объединение вынуждено взаимодействовать с Трампом по урегулированию конфликта на Украине. Геро объяснила это сохраняющейся зависимостью ЕС от США.

Ранее телеканал NBC узнал, что Трамп перечисляет часть собранных его политическими структурами средств в фонд Вэнса. Согласно финансовым документам, за май — июнь сумма составила около $245 тысяч (20,1 млн рублей).

США
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыта трамвайная линия без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Подозреваемому в мошенничестве военблогеру Алехину грозит уголовное дело
В генпрокуратуре США потребовали максимальный срок для убийцы украинки
Стало известно о судимости военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.