Трампа уличили в финансировании фонда Вэнса NBC: фонд Вэнса получил от Трампа $245 тысяч за два месяца

Президент США Дональд Трамп перечисляет часть собранных его политическими структурами средств в фонд вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает телеканал NBC со ссылкой на финансовые документы. Согласно отчетности, 5% поступлений через комитет Trump National Committee JFC Inc. направляются в Working for Ohio, за май–июнь сумма составила около $245 тысяч (20,1 млн рублей).

Эти средства помогают покрывать расходы на персонал и инфраструктуру, а также дают фонду Вэнса доступ к базе доноров Трампа, — говорится в сообщении.

Вэнс считается одним из фаворитов на лидерство в Республиканской партии США на выборах в 2028 году. Политик подчеркивает, что сосредоточен на работе в Белом доме и подготовке к промежуточным выборам следующего года. Вице-президент заверил, что не считает свое участие в выборах 2028 года гарантированным.

Трамп при этом назвал Вэнса «наиболее вероятным преемником». Также он рассматривает возможное сотрудничество вице-президента с госсекретарем Марко Рубио. Во время первого срока американского лидера схемы разделения сборов с вице-президентом не существовало. По данным СМИ, нынешнее соглашение позволило Working for Ohio сократить долги и сохранить политическую команду.

Ранее Вэнс назвал президента США невероятно энергичным человеком без выключателя. Он отметил, что от Трампа могут поступать звонки даже глубокой ночью. Он также подчеркнул, что Трамп умеет вдохновлять команду и доверять ей решение важных задач. Вместе с тем Вэнс отказался обсуждать президентские выборы в 2028 году, сосредоточившись на текущих задачах. Он пояснил, что американцы устали от политиков, начинающих предвыборную гонку сразу после вступления в должность.