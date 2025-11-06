Двое мужчин вытащили на улицу завернутое в ковер тело и попали на видео

Двое мужчин вынесли завернутое в ковер разлагающееся тело из жилого дома в Магнитогорске. На видео, опубликованном в Telegram-канале Ural Mash, видно, как они несут сверток, из которого виднеются человеческие руки, и грузят его в микроавтобус.

По информации источника, инцидент произошел рано утром на улице Завенягина. Перед выносом тела заклеили камеру домофона, что заметил сосед и вызвал полицию. Прибывшие силовики направили тело погибшего на экспертизу. По предварительной информации, в ковре находилось тело мужчины.

Ранее в Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

До этого в Свердловской области отец убил 29-летнего сына-геймера во время ссоры из-за компьютерной игры. Суд счел это превышением самообороны. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы.