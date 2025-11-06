Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:06

Двое мужчин вытащили на улицу завернутое в ковер тело и попали на видео

В Магнитогорске мужчины вытащили на улицу завернутое в ковер тело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин вынесли завернутое в ковер разлагающееся тело из жилого дома в Магнитогорске. На видео, опубликованном в Telegram-канале Ural Mash, видно, как они несут сверток, из которого виднеются человеческие руки, и грузят его в микроавтобус.

По информации источника, инцидент произошел рано утром на улице Завенягина. Перед выносом тела заклеили камеру домофона, что заметил сосед и вызвал полицию. Прибывшие силовики направили тело погибшего на экспертизу. По предварительной информации, в ковре находилось тело мужчины.

Ранее в Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

До этого в Свердловской области отец убил 29-летнего сына-геймера во время ссоры из-за компьютерной игры. Суд счел это превышением самообороны. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы.

мужчины
Магнитогорск
трупы
камеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.