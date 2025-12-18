Зеленский признал нехватку ракет на Украине Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО

Украина испытывает дефицит ракет для некоторых систем ПВО, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге. По его словам, которые транслировались на YouTube-канале офиса политика, вопрос также обсуждался с партнерами Киева.

Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет, — подчеркнул Зеленский.

До этого в СВР пришли к выводу, что граждане Украины начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно отмечалось резкое усиление усталости населения от затяжного кризиса.

Представители дипломатических кругов на Западе также указали на падение авторитета командующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По данным СВР, даже среди украинских офицеров бытует мнение, что поражения на линии боевого соприкосновения могут быть полезны, если приведут к отставке главкома.