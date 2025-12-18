Новый год-2026
18 декабря 2025 в 17:05

Герасимов назвал главный источник военных угроз для России

Герасимов назвал коллективный Запад источником военных угроз

Коллективный Запад стал основным источником роста военных угроз для безопасности России, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны, оппоненты Москвы не отказываются от цели нанести ей поражение через поддержку Киева.

Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели — нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины, — подчеркнул Герасимов.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

До этого российская разведка опубликовала данные, согласно которым украинцы уже начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно с этим в стране отмечается усиление усталости населения от затяжного кризиса.

