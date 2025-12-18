Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все

В канун Нового года абоненты МегаФона получат три дня бесплатного мобильного интернета. Это позволяет безлимитно готовиться к праздникам и общаться с близкими: выбирать подарки, смотреть новогодние фильмы, бронировать билеты и пользоваться любыми онлайн-сервисами, не думая о трафике. Получить доступ к предложению можно через личный кабинет или на сайте МегаФона, выбрав любые даты с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Услуга доступна всем абонентам даже при нулевом и отрицательном балансе.

Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растет, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi‑Fi. Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня — и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот, — поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Как рассказали в компании, с третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3–5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с «тяжелым» медиаконтентом. В новогоднюю ночь объем потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счет использования домашнего интернета. Однако уже к 3–4 января объем передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

Согласно анализу экспертов МегаФона, в новогодние каникулы самая высокая доля трафика приходится на онлайн-ТВ (41%). За ним следуют соцсети (22%) и мессенджеры (18%). Максимальный рост в прошлую новогоднюю ночь показали «VK Видео», соцсеть VK и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Ранее Ассоциация менеджеров признала гендиректора МегаФона Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».