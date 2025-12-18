Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:23

Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В канун Нового года абоненты МегаФона получат три дня бесплатного мобильного интернета. Это позволяет безлимитно готовиться к праздникам и общаться с близкими: выбирать подарки, смотреть новогодние фильмы, бронировать билеты и пользоваться любыми онлайн-сервисами, не думая о трафике. Получить доступ к предложению можно через личный кабинет или на сайте МегаФона, выбрав любые даты с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Услуга доступна всем абонентам даже при нулевом и отрицательном балансе.

Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растет, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi‑Fi. Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня — и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот, — поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Как рассказали в компании, с третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3–5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с «тяжелым» медиаконтентом. В новогоднюю ночь объем потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счет использования домашнего интернета. Однако уже к 3–4 января объем передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

Согласно анализу экспертов МегаФона, в новогодние каникулы самая высокая доля трафика приходится на онлайн-ТВ (41%). За ним следуют соцсети (22%) и мессенджеры (18%). Максимальный рост в прошлую новогоднюю ночь показали «VK Видео», соцсеть VK и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Ранее Ассоциация менеджеров признала гендиректора МегаФона Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

операторы
общество
интернет
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.