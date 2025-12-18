«Ироничный смысл»: лингвист объяснил слово «подсвинок», звучавшее от Путина

Под словом «подсвинок», использованным президентом РФ Владимиром Путиным в отношении политиков Евросоюза, имелся в виду их подчиненный статус, заявил NEWS.ru доктор филологических наук, профессор Института русского языка им. А. С. Пушкина Владимир Аннушкин. По его словам, речь идет о взглядах и идеологемах, которые делают невозможным диалог с европейскими политиками.

Под словом «подсвинок», которое произнес Путин, конечно, имелось в виду то, что европейские политики являются в некотором смысле подчиненными по своим взглядам, по некоторым идеологемам, которые создают невозможность нашего с ними диалога. В данном случае, конечно, это имеет вполне определенный ироничный смысл. Европейские политики справедливо обиделись, но им следует реально слышать то, о чем говорит российская сторона. Этого чиновники из ЕС, по-видимому, делать не желают, поэтому диалога, к сожалению, не получается, — высказался Аннушкин.

Ранее Путин заявил, что Запад хотел развала России, начиная боевые действия на Украине. При этом, по его словам, союзники США в Европе — «европейские подсвинки» — собирались поживиться на этом, взяв реванш за прошлые исторические обиды.