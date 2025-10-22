Лингвист объяснила, почему многие не ставят точки в сообщениях Лингвист Левонтина: большинство не придает значения точке в конце сообщения

В русском языке формируется новая языковая норма, согласно которой не принято ставить точку в конце сообщения, рассказала «Москве 24» лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. Некоторые не обращают на знак препинания внимания, у других же он может вызвать настороженность.

Формируются новые правила, но они действуют только в субсистеме социальных сетей. Не все освоили новую норму общения в Сети, и всегда есть риск, что люди не смогут понять друг друга, — отметила Левонтина.

Точку в конце сообщения пользователи могут воспринимать как агрессию или завершение разговора, уточняет эксперт. Отсутствие знака препинания, по заявлениям лингвиста, наоборот, является признаком того, что собеседник готов продолжить разговор.

Ранее опрос медиахолдинга Rambler&Co показал, что каждый пятый россиянин настороженно воспринимает точку, поставленную собеседником в конце сообщения. Больше половины опрошенных отметили, что точка в конце предложения для них ничего не значит.