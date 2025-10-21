Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:21

Опрос показал, как россияне относятся к точкам в конце сообщений

Rambler&Co: 20% россиян настороженно воспринимают точку в конце сообщений

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Каждый пятый россиянин настороженно воспринимает точку, поставленную собеседником в конце сообщения, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co. Согласно исследованию, около 10% респондентов считают это проявлением злобы или равнодушия, еще 10% — излишне официальным тоном, передает RT. Больше половины опрошенных отметили, что точка в конце предложения для них ничего не значит.

28% признались, что вовсе не обращают внимания на такие детали, а для 20% она звучит настороженно: каждый десятый (10%) воспринимает точку как злобу или равнодушие, еще столько же (10%) — как излишне официальный тон, — отмечается в исследовании.

Опрос также показал, что восклицательные знаки и смайлики пользователи считают способом передачи эмоций, но предпочитают использовать их умеренно: 45% относятся к ним сдержанно, 24% почти не ставят их, а 18%, наоборот, любят добавлять как можно чаще для оживления переписки. 13% респондентов отметили, что просто предпочитают подстраиваться под стиль общения собеседника.

Ранее опрос показал, что россияне считают бедняком человека с ежемесячным доходом менее 48 тыс. рублей. Для того чтобы считаться богачом, по мнению респондентов, нужно зарабатывать почти 930 тыс. рублей в месяц. При этом уровень дохода, необходимый для избежания статуса бедняка, за последний год вырос более чем на 11%.

Россия
исследования
опросы
общение
переписки
