Опрос показал, как россияне относятся к точкам в конце сообщений

Каждый пятый россиянин настороженно воспринимает точку, поставленную собеседником в конце сообщения, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co. Согласно исследованию, около 10% респондентов считают это проявлением злобы или равнодушия, еще 10% — излишне официальным тоном, передает RT. Больше половины опрошенных отметили, что точка в конце предложения для них ничего не значит.

28% признались, что вовсе не обращают внимания на такие детали, а для 20% она звучит настороженно: каждый десятый (10%) воспринимает точку как злобу или равнодушие, еще столько же (10%) — как излишне официальный тон, — отмечается в исследовании.

Опрос также показал, что восклицательные знаки и смайлики пользователи считают способом передачи эмоций, но предпочитают использовать их умеренно: 45% относятся к ним сдержанно, 24% почти не ставят их, а 18%, наоборот, любят добавлять как можно чаще для оживления переписки. 13% респондентов отметили, что просто предпочитают подстраиваться под стиль общения собеседника.

