Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда Житель Магнитогорска купил автомобиль, чтобы спрятать тело убитого друга в лесу

Житель Магнитогорска купил новый автомобиль, чтобы спрятать в лесу тело друга, которого до смерти забил тупым предметом, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что, когда он попытался вывезти завернутый в ковер труп, появились свидетели. Тогда злоумышленник бросил все и скрылся. Инцидент произошел на улице Завенягина.

Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. В настоящее время он задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого сообщалось, что утром 6 ноября в Орджоникидзевском районе Магнитогорска возле подъезда жилого дома местные жители обнаружили ковер, внутри которого лежал труп мужчины. По словам жителя дома, от тела пытались избавиться ночью, без свидетелей. В 04:48 был заклеен глазок камеры видеодомофона.

