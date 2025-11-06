Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:15

Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда

Житель Магнитогорска купил автомобиль, чтобы спрятать тело убитого друга в лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Магнитогорска купил новый автомобиль, чтобы спрятать в лесу тело друга, которого до смерти забил тупым предметом, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что, когда он попытался вывезти завернутый в ковер труп, появились свидетели. Тогда злоумышленник бросил все и скрылся. Инцидент произошел на улице Завенягина.

Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого. В настоящее время он задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого сообщалось, что утром 6 ноября в Орджоникидзевском районе Магнитогорска возле подъезда жилого дома местные жители обнаружили ковер, внутри которого лежал труп мужчины. По словам жителя дома, от тела пытались избавиться ночью, без свидетелей. В 04:48 был заклеен глазок камеры видеодомофона.

Ранее в Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Магнитогорск
тела
убийства
автомобили
