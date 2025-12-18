Рада поддержала новое название «советской» копейки

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о переименовании копейки в шаги, заявил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что 264 парламентария проголосовали за эту инициативу.

Рада поддержала в первом чтении переименование «копейки» в «шаг». За — 264 [депутата], — написал Железняк.

Депутат добавил, что из-за инфляции и девальвации гривны разменные монеты в стране могут исчезнуть. Новое заседание по этому законопроекту пройдет в конце декабря.

Ранее стало известно, что инициатива об отказе от названия «копейка» давно обсуждалась Национальным банком Украины. В регуляторе указывают, что «шаг» был разменной монетой на украинских землях в XVII веке и во время гражданской войны в России. По словам главы НБУ Андрея Пышного, после принятия закона монеты не будут изымать мгновенно, а копейки и «шаги» какое-то время будут использоваться параллельно.

До этого украинский Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны в стране «российской пропагандой». Там отметили, что подобные названия подлежат «декоммунизации».