18 декабря 2025 в 16:53

Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Менеджер морга в Гарвардской медицинской школе Седрик Лодж пять лет вместе с женой крал человеческие останки и продавал их, пишет People. Что об этом известно, сколько они на этом заработали, как его наказали?

Как Лодж продавал человеческие останки, как его за это наказали

По данным следствия, Лодж пять лет крал и продавал головы, мозги, кожу, кости и другие человеческие останки. Например, некий мужчина из штата Пенсильвания за три года перевел его жене Дениз $37 355,16 якобы за останки, которые Лодж вынес из морга. Платежи проходили через PayPal и сопровождались такими комментариями, как head number 7 («голова № 7») и braiiiiiiiiiiins («мозги»).

Кроме того, Лодж отправлял женщине из Массачусетса кожу и знал, что она передает ее на дубление. С ней обвиняемый был знаком лично — она приезжала в морг ради «двух иссеченных лиц».

В ходе расследования выяснилось, что Седрик забирал части тех тел, что уже были использованы в исследовательских и учебных целях, но еще не были утилизированы. Останки принадлежали людям, завещавшим свои тела вузу после смерти.

«Когда я впервые услышала об этом, меня стошнило. Просто отвратительно, что люди могут так поступать. Это безумие, испорченное, невообразимое», — заявила дочь одного из мужчин, чьи части тела были проданы.

Как пишет The New York Times (NYT), Седрика во вторник, 16 декабря, приговорили к восьми годам тюремного заключения. Его жена получила 12 месяцев и один день тюремного заключения. Отмечается, что оба признали свою вину.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«С 2018 года и, по крайней мере, до марта 2020 года супруги Лодж заработали тысячи долларов на продаже частей, которые господин Лодж извлекал из пожертвованных трупов, предназначенных для исследовательских и учебных целей», — передает NYT.

«Некоторые преступления не поддаются пониманию. Кража и незаконная торговля человеческими останками затрагивают саму суть того, что делает нас людьми. Особенно возмутительно, что многие из жертв добровольно разрешили использовать свои останки для обучения медицинских работников и продвижения интересов науки и медицины», — сказал в своем заявлении прокурор США Джерард М. Карам.

Анастасия Яланская
А. Яланская
