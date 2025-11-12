Появилось видео сильного взрыва газового баллона в Магнитогорске

Взрыв газового баллона «Газели» произошел в Магнитогорске, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным источника, автомобиль зацепился им о бордюр и загорелся. Пожар перекинулся на припаркованную рядом машину.

На ролике видно, как транспортное средство едет мимо здания и задевает его боковой стороной. После этого происходит взрыв. Огонь уничтожил баннеры и добрался до фасада ближайшего здания. Сама «Газель» сгорела дотла, пострадавших в результате инцидента нет. Профильные ведомства и службы ситуацию не комментировали.

Ранее в ачинской пятиэтажке в Красноярском крае произошел взрыв, из-за которого пострадала женщина. По данным источника, постройка не была газифицирована. В результате ЧП начался пожар, который оперативно устранили.

Стало известно, что причастный к взрыву в жилом доме в поселке Куркино Тульской области закурил, забыв о включенном газе. В СУ СК России по региону отметили, что мужчина признался, как сам открыл газ в квартире и лег спать, а утром поджег сигарету.