12 ноября 2025 в 14:29

Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Ачинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ачинской пятиэтажке в Красноярском крае произошел взрыв, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, в результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали.

Источники канала сообщили, что взрыв произошел на третьем этаже здания по улице Привокзальной. В результате начался пожар. По информации SHOT, в доме произошел взрыв газа, однако постройка не была газифицирована. Эксперты устанавливают, взорвался ли газовый баллон или другой объект. Пожар оперативно потушили.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти в результате взрыва самодельной бомбы и потерял несколько пальцев. Он поднял десятирублевую купюру на детской площадке, после чего раздался хлопок. ЧП произошло в тот момент, когда школьник шел на тренировку.

До этого в СК РФ по Тульской области сообщили, что причастный к взрыву в жилом доме в поселке Куркино закурил, забыв о включенном газе. По данным собеседника в правоохранительных органах, жильца разбудил стук в дверь — к нему пришли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за сильного запаха.

Ачинск
взрывы
пятиэтажки
больницы
