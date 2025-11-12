Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Ачинске

В ачинской пятиэтажке в Красноярском крае произошел взрыв, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, в результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали.

Источники канала сообщили, что взрыв произошел на третьем этаже здания по улице Привокзальной. В результате начался пожар. По информации SHOT, в доме произошел взрыв газа, однако постройка не была газифицирована. Эксперты устанавливают, взорвался ли газовый баллон или другой объект. Пожар оперативно потушили.

