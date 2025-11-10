Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 21:23

СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причастный к взрыву в жилом доме в поселке Куркино Тульской области закурил, забыв о включенном газе, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Мужчина признался, что сам открыл газ в квартире и лег спать, а утром, проснувшись, зажег сигарету, не вспомнив о сделанном, передает РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить, — рассказал источник.

По данным собеседника в правоохранительных органах, жильца разбудил стук в дверь — к нему пришли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за сильного запаха.

Ранее власти Тульской области объявили о начале проектирования и восстановления дома, где из-за взрыва газа частично обрушился подъезд. Губернатор Дмитрий Миляев дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта и последующим работам.

Позднее Миляев подписал указ о выплате компенсаций пострадавшим от взрыва газа в Куркино. Размер выплат составит от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда.

Тульская область
газ
взрывы
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова
Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо
Раскрыто, как можно определить рак по языку
Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ
Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме
СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе
«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть
«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.