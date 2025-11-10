СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе

Причастный к взрыву в жилом доме в поселке Куркино Тульской области закурил, забыв о включенном газе, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Мужчина признался, что сам открыл газ в квартире и лег спать, а утром, проснувшись, зажег сигарету, не вспомнив о сделанном, передает РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить, — рассказал источник.

По данным собеседника в правоохранительных органах, жильца разбудил стук в дверь — к нему пришли сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за сильного запаха.

Ранее власти Тульской области объявили о начале проектирования и восстановления дома, где из-за взрыва газа частично обрушился подъезд. Губернатор Дмитрий Миляев дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта и последующим работам.

Позднее Миляев подписал указ о выплате компенсаций пострадавшим от взрыва газа в Куркино. Размер выплат составит от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда.