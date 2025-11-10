Озвучены суммы компенсаций пострадавшим при взрыве газа в Куркино Миляев: пострадавшие при взрыве газа в Куркино получат до 500 тыс. рублей

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о выплатах пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в рабочем поселке Куркино, произошедшем 8 ноября 2025 года, сообщается в Telegram-канале главы региона. Согласно документу, размер компенсаций варьируется от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда.

По происшествию в поселке Куркино. Подписал указ о выплатах пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в рабочем поселке Куркино 8 ноября 2025 года, — сообщил глава региона.

Ранее СУ СК России по Тульской области сообщило о задержании мужчины, чьи действия привели к частичному обрушению многоквартирного дома. По версии следствия, в ночь на 8 ноября гражданин самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что вызвало утечку и последующий хлопок газа.

Позже Миляев сообщил о возвращении жильцов в квартиры дома поселка Куркино, где произошел взрыв. В двух подъездах было возобновлено газоснабжение, все коммунальные ресурсы подавались в штатном режиме.