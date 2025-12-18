5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно

Хитрости охоты на косулю в зимний период начинаются с правильного выбора региона, понимания сроков сезона и законных требований к документам. Зима дает охотнику уникальные преимущества: заметные следы на снегу, предсказуемые перемещения зверя и открытые пространства, но требует дисциплины и знания тонких приемов подхода.

Где и когда можно охотиться

В большинстве регионов России охота на европейскую косулю по всем половозрастным группам разрешена до 31 декабря, а в ряде субъектов, в закрепленных угодьях, сезон продлен до 10 января. Для сибирской косули в отдельных областях (например, в Сибири и на Урале) также действует зимний период до конца декабря или до 10 января, точные даты каждый регион утверждает своим приказом, поэтому перед выездом нужно сверяться с актуальными сроками по месту охоты.

Для законного промысла косули понадобятся охотничий билет единого образца, разрешение на оружие и добычу охотничьих ресурсов (путевка или лицензия в угодья конкретного охотпользователя).

Почему зима — лучшее время

Зимой косулю проще выследить по свежим отпечаткам копыт и характерным выбросам снега, которые хорошо читаются даже на однодневном выезде. Животные держатся кормовых баз, не заходят глубоко в чащу и обычно пользуются одними и теми же тропами, что позволяет опытному охотнику заранее выбрать засидку или маршрут подхода. При этом короткий световой день и хрустящий снег заставляют действовать аккуратно: косуля слышит малейший неестественный звук и моментально уходит рывком.

Косуля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять зимних хитростей

Хитрости охоты на косулю в зимний период связаны не только с местом и временем выхода, но и с умением «раствориться» в зимнем лесу, подстроиться под погоду и привычки стада.

Выбирайте ветреные дни или легкую метель: ветер маскирует хруст шагов и помогает подойти ближе. Читайте не только тропу, но и характер следа: ровный шаг — спокойное стадо, «взрывы» снега — зверь уже вспуган. Используйте утренний «следовой час», когда ночные отпечатки четче всего различимы и легче найти свежую тропу. Ломайте силуэт, а не только маскируйтесь в белое: прячьтесь у кустов, валежника, складок рельефа, избегайте открытых полей. Заранее продумайте добор подранка: сразу берите направление отхода по следам и оставляйте силы на поиски.

Освоив хитрости охоты на косулю в зимний снежный период и строго следуя правилам, можно превратить сезонный промысел в по‐настоящему честную и результативную охоту.

