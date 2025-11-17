Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку

Первопуток — это охотничий термин, обозначающий первый зимний путь по свежевыпавшему снегу. Именно в эту пору следы зверей особенно четкие и читаемые, что делает тропление наиболее результативным занятием для опытных промысловиков.

Что нужно для охоты

С середины осени и до конца февраля продолжается сезон охоты на зайца-русака во многих регионах России. Для легального промысла охотнику потребуется охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу и, конечно, знание повадок этого хитрого зверя. В ноябре зайцы-русаки активно перемещаются ближе к населенным пунктам, стогам и окраинам лесов, где устраивают лежки в защищенных от ветра местах.

Приметы хорошего промысла

Чтобы понять, как выследить зайца-русака по первопутку, начните с поиска жировых следов — мест кормежки, где отпечатки лап расположены хаотично. От жиров отходят концевые следы, которые ведут к лежке через систему хитрых уловок. Заяц обязательно делает петли — большие круги, возвращаясь и пересекая собственный след. Затем следуют двойки: зверь дважды проходит по одному и тому же маршруту, после чего совершает скидку — мощный прыжок в сторону под прямым углом. Обычно русак делает две-три двойки со скидками и только потом залегает неподалеку.

Распознать направление движения несложно: следы задних лап всегда находятся впереди передних. При обнаружении петель обязательно выкружите их полностью, чтобы не потерять малик. Двойки с последующими скидками — верный признак близости лежки, тогда как тройки такой уверенности не дают. Чтобы успешно выследить зайца-русака по первопутку, двигайтесь медленно и внимательно читайте каждый поворот следа.

Заяц-русак Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три совета для осенне-зимней охоты на мелкую дичь

Тропление зайца-русака по первопутку — увлекательное занятие, требующее терпения, наблюдательности и знания повадок зверя.

Выходите на охоту после свежего снегопада, когда все следы четкие и позволяют точно определить время прохода зверя.

Соблюдайте тишину и двигайтесь против ветра, чтобы заяц не учуял ваше приближение раньше времени.

Имейте при себе все необходимые документы: охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Теперь вы знаете, как выследить зайца-русака по первопутку, — применяйте эти знания на практике и возвращайтесь с богатыми трофеями!

