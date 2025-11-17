Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 15:23

Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку

Повадки и следы: как выследить зайца-русака по первопутку Повадки и следы: как выследить зайца-русака по первопутку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первопуток — это охотничий термин, обозначающий первый зимний путь по свежевыпавшему снегу. Именно в эту пору следы зверей особенно четкие и читаемые, что делает тропление наиболее результативным занятием для опытных промысловиков.

Что нужно для охоты

С середины осени и до конца февраля продолжается сезон охоты на зайца-русака во многих регионах России. Для легального промысла охотнику потребуется охотничий билет единого федерального образца, разрешение на добычу и, конечно, знание повадок этого хитрого зверя. В ноябре зайцы-русаки активно перемещаются ближе к населенным пунктам, стогам и окраинам лесов, где устраивают лежки в защищенных от ветра местах.

Приметы хорошего промысла

Чтобы понять, как выследить зайца-русака по первопутку, начните с поиска жировых следов — мест кормежки, где отпечатки лап расположены хаотично. От жиров отходят концевые следы, которые ведут к лежке через систему хитрых уловок. Заяц обязательно делает петли — большие круги, возвращаясь и пересекая собственный след. Затем следуют двойки: зверь дважды проходит по одному и тому же маршруту, после чего совершает скидку — мощный прыжок в сторону под прямым углом. Обычно русак делает две-три двойки со скидками и только потом залегает неподалеку.

Распознать направление движения несложно: следы задних лап всегда находятся впереди передних. При обнаружении петель обязательно выкружите их полностью, чтобы не потерять малик. Двойки с последующими скидками — верный признак близости лежки, тогда как тройки такой уверенности не дают. Чтобы успешно выследить зайца-русака по первопутку, двигайтесь медленно и внимательно читайте каждый поворот следа.

Заяц-русак Заяц-русак Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три совета для осенне-зимней охоты на мелкую дичь

Тропление зайца-русака по первопутку — увлекательное занятие, требующее терпения, наблюдательности и знания повадок зверя.

  • Выходите на охоту после свежего снегопада, когда все следы четкие и позволяют точно определить время прохода зверя.

  • Соблюдайте тишину и двигайтесь против ветра, чтобы заяц не учуял ваше приближение раньше времени.

  • Имейте при себе все необходимые документы: охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Теперь вы знаете, как выследить зайца-русака по первопутку, — применяйте эти знания на практике и возвращайтесь с богатыми трофеями!

Ранее мы рассказывали, как успешно охотиться на бобра!

охота
хобби
снег
осень
зима
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Десятки золотых слитков обратили в доход государства в России
«Где взять время?»: генерал о сроке обучения полетам на истребителях Rafale
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.