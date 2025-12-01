Жители Новосибирской области спасли косуль от массовой гибели

День матери
Жители Новосибирской области помогли косулям во время миграции, рассказал 360.ru житель города Илья Карасук. Он отметил, что миграция животных в этом году была особенно сильной.

Получилось так: где на месте миграции какие-то водоемы и у животных ноги разъезжаются, то они оставались. При мне нормально переходили озеро — скользили, конечно, но переходили. Ослабленных животных мы по возможности пособирали. Знакомая позвонила, мы приехали, посмотрели и решили помочь. Помогли чем смогли, — рассказал житель Новосибирска.

Он также отметил, что вскоре температура в регионе снизилась, выпал снег, и косули перестали застревать. Проблемы с миграцией животных длились на протяжении двух дней.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые оказались на льду замерзшего озера в Карасукском районе. Животные, мигрировавшие с территории Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.

