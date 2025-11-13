Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:44

Косуля устроила переполох в супермаркете под Туапсе и попала на видео

Косуля забежала в супермаркет в селе под Туапсе и устроила переполох, пишет Telegram-канал «112». Животное металось между стеллажами с продуктами и то и дело падало из-за скользкой плитки.

На кадрах видно, что косуля была дезориентирована и испугана. Она несколько раз пыталась выскочить обратно на улицу, но упиралась в стеклянные двери.

Посетители старались держаться на расстоянии, чтобы лишний раз не спровоцировать животное. Несмотря на громкие звуки и суету, косуля вела себя неагрессивно и лишь стремилась оказаться на свободе. В итоге зверь нашел выход и выбежал на улицу.

Ранее косуля застряла между прутьями ограждения в Новосибирске. Спасателям пришлось вызволять дикое животное. Очевидцы заметили застрявшую косулю и обратились за помощью. Спасатели осторожно раздвинули прутья забора с помощью гидравлического инструмента и освободили косулю.

До этого хомяк с лишним весом застрял в своем домике. Грызун пытался протиснуться через небольшое отверстие в клетке, но выйти удалось только наполовину. Хозяевам хомяка пришлось обращаться к спасателям, которые разрезали пластиковый корпус домика.

