В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе

Косуля застряла между прутьями ограждения в Новосибирске и была вызволена спасателями, сообщает «КП-Новосибирск». Специалисты Минприроды оценят состояние животного.

Инцидент произошел на улице Маяковского. Очевидцы заметили застрявшее животное и вызвали помощь.

На место приехала бригада аварийно-спасательной службы «Вега-3». Специалисты осторожно раздвинули прутья забора с помощью гидравлического инструмента и освободили косулю.

