07 октября 2025 в 11:07

В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе

Косуля застряла между прутьями ограждения в Новосибирске и была вызволена спасателями, сообщает «КП-Новосибирск». Специалисты Минприроды оценят состояние животного.

Инцидент произошел на улице Маяковского. Очевидцы заметили застрявшее животное и вызвали помощь.

На место приехала бригада аварийно-спасательной службы «Вега-3». Специалисты осторожно раздвинули прутья забора с помощью гидравлического инструмента и освободили косулю.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Красная Горка баран устроил погром в табачном магазине. Животное разбило витрины и проникло внутрь торговой точки, попав на видео. После разгрома он скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленобласти. По словам председателя региональной общественной организации с одноименным названием Рашида Шайхутдинова, животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

животные
косули
Новосибирск
Россия
