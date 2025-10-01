Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:36

Баран устроил погром в табачном магазине и попал на видео

Баран разгромил магазин в башкирском селе Красная Горка

Фото: Wang Zi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баран устроил массовый погром в табачном магазине в башкирском селе Красная Горка, сообщает Telegram-канал Baza. Животное разбило витрины и проникло внутрь торговой точки, попав на видео. После разгрома он скрылся с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как баран сначала рассматривает свое отражение, а после с разбега бьет стеклянные витрины магазина. После разрушения остекления животное оказалось непосредственно в торговом зале. По информации Telegram-канала SHOT, владельцы животного начали его поиски.

Ранее полиция во Флориде приехала на вызов из-за аллигатора, животное пришлось ловить при помощи лассо. Схватку правоохранителей с рептилией в округе Лэйк сняли на видео с дрона. Сотрудникам пришлось применить для захвата хищника веревку. Сначала его заарканили, а потом один из полицейских набросился на рептилию со скотчем.

До этого стало известно, что большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка во время планового перевода птиц из летних вольеров в зимние. Установлено, что крупная тропическая птица отправилась в направлении Александровского парка.

