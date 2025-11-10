Хозяевам толстого хомяка пришлось вызывать спасателей для его спасения

Хомяк с лишним весом застрял в своем домике у хозяев из Уфы, сообщил Telegram-канал «Уфа с огоньком». Он пытался протиснуться через отверстие в клетке, но выйти удалось только на половину. Судя по кадрам, грызун не мог пройти ни вперед, ни назад.

Владельцам питомца пришлось обратиться к спасателям. Специалисты разрезали пластиковую часть над дыркой клетки и вытащили его. На видео видно, что хомяк был спокоен.

