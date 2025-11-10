Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:09

Хозяевам толстого хомяка пришлось вызывать спасателей для его спасения

В Уфе спасателям пришлось доставать застрявшего в клетке толстого хомяка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хомяк с лишним весом застрял в своем домике у хозяев из Уфы, сообщил Telegram-канал «Уфа с огоньком». Он пытался протиснуться через отверстие в клетке, но выйти удалось только на половину. Судя по кадрам, грызун не мог пройти ни вперед, ни назад.

Владельцам питомца пришлось обратиться к спасателям. Специалисты разрезали пластиковую часть над дыркой клетки и вытащили его. На видео видно, что хомяк был спокоен.

Ранее в селе Байны Свердловской области спасли молодого лебедя, который не смог улететь с семьей из-за сломанного крыла. Его родители и птенцы улетели на юг после того, как самца застрелили, а одного из птенцов убили хулиганы. Местные жители добились разрешения на отлов и доставили птицу в питомник, где ей оказали помощь. Сейчас лебедь в безопасности, а виновного в гибели взрослого самца привлекут к ответственности.

До этого кошку Масяню, которая провела под завалами рухнувшего дома в Саратове почти две недели, удалось вернуть хозяйке. Первые семь дней животное находилось без еды и воды. Спасатели установили котоловку, в которую и попала перепуганная кошка.

