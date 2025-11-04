Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:25

Жители села спасли отбившегося от стаи лебедя

В Свердловской области успешно завершилась операция по спасению лебедя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Байны Свердловской области успешно завершилась операция по спасению молодого лебедя, отбившегося от миграционной стаи, сообщает Telegram-канал «112». История началась летом, когда на сельский пруд прилетела пара краснокнижных лебедей, вырастившая потомство.

После трагической гибели самца от ружья и одного птенца от рук хулиганов самка самостоятельно вырастила троих оставшихся детенышей и осенью улетела с ними на юг. Однако один лебедь повредил крыло, столкнувшись с автомобилем, и не смог последовать за семьей.

Местные жители, обеспокоенные судьбой птицы, нашли питомник в 150 км от села, готовый принять лебедя при условии его доставки. Ситуацию осложнял запрет департамента по охране животного мира на самостоятельный отлов, несмотря на приближающиеся морозы.

Вчера, когда пруд окончательно сковало льдом, разрешение на спасение было получено. Жителям удалось выловить лебедя и отправить его в питомник. Теперь здоровью птицы ничего не угрожает.

Что касается гибели взрослого лебедя, то виновный будет привлечен к ответственности за незаконную охоту и хранение оружия.

Ранее кошку Масяню, которая провела под завалами рухнувшего дома в Саратове почти две недели, удалось вернуть хозяйке. Первые семь дней животное находилось без еды и воды. Спасатели установили котоловку, в которую и попала перепуганная кошка.

лебеди
птицы
спасения
Свердловская область
