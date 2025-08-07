Кошку спасли из-под завалов рухнувшего в Саратове дома спустя две недели

Кошку Масяню, которая провела под завалами рухнувшего дома в Саратове почти две недели, удалось вернуть хозяйке, сообщает Telegram-канал Mash. Первые семь дней животное находилось без еды и воды. Спасатели установили котоловку, в которую и попала перепуганная кошка.

В публикации говорится, что из-за завалов на верхних этажах у сотрудников МЧС не было доступа к уровням, где была Масяня. Источник сообщил, что спасенное животное было очень напугано и пыталось скрыться от людей.

Сейчас Масяня восстанавливается после стресса дома, рядом с хозяйкой Анной, собакой и еще одним котом. Пса спасли сразу после происшествия, а кот и кошка долгое время оставались под завалами. Кота извлекли на прошлой неделе, а сегодня удалось спасти и Масяню. Хозяйка до последнего считала, что оба ее питомца погибли. Только из социальных сетей она узнала, что животные спасены.

Взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. Его причиной стала утечка газа. При взрыве полностью обрушился подъезд, под завалами оставались люди и животные. Часть обломков дома упала на прохожих.