Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:36

Кошку спасли из-под завалов рухнувшего в Саратове дома спустя две недели

Кошку Масяню спасли из-под руин рухнувшего дома в Саратове

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Кошку Масяню, которая провела под завалами рухнувшего дома в Саратове почти две недели, удалось вернуть хозяйке, сообщает Telegram-канал Mash. Первые семь дней животное находилось без еды и воды. Спасатели установили котоловку, в которую и попала перепуганная кошка.

В публикации говорится, что из-за завалов на верхних этажах у сотрудников МЧС не было доступа к уровням, где была Масяня. Источник сообщил, что спасенное животное было очень напугано и пыталось скрыться от людей.

Сейчас Масяня восстанавливается после стресса дома, рядом с хозяйкой Анной, собакой и еще одним котом. Пса спасли сразу после происшествия, а кот и кошка долгое время оставались под завалами. Кота извлекли на прошлой неделе, а сегодня удалось спасти и Масяню. Хозяйка до последнего считала, что оба ее питомца погибли. Только из социальных сетей она узнала, что животные спасены.

Взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. Его причиной стала утечка газа. При взрыве полностью обрушился подъезд, под завалами оставались люди и животные. Часть обломков дома упала на прохожих.

кошки
завалы
Саратов
руины
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.