В МИД России ответили на японо-американские учения

Москва выразила обеспокоенность в связи с проведением японо-американских военных учений вблизи территории России, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала встречу посла Японии в РФ Акиры Муто с российскими дипломатами.

Мы систематически транслируем японской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, и публично наши подходы, в частности, вот сегодня в ходе беседы директора третьего департамента Азии Людмилы Георгиевны Воробьевой с послом Японии в Москве была выражена озабоченность ввиду проведенных 10 декабря японо-американских военно-воздушных учений вблизи российских границ, — сказала Захарова.

Москва расценивает учения как потенциальную угрозу безопасности. Посла предупредили, что Россия примет направленные на защиту суверенитета и укрепление своей обороноспособности контрмеры. Россия отмечает опасность курса Токио на ускоренную ремилитаризацию, в том числе галопирующий рост оборонных расходов, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют направить на нужды вооруженных сил рекордную сумму — более 9 трлн иен (4,5 трлн рублей) в 2026 финансовом году, который начнется 1 апреля. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений и развитие перспективных военных технологий. Около 30 млрд иен (15,5 млрд рублей) выделят на приобретение управляемых гиперзвуковых ракет.