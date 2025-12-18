Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:36

В МИД России ответили на японо-американские учения

Захарова: послу Японии заявлено о беспокойстве России из-за военных учений

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва выразила обеспокоенность в связи с проведением японо-американских военных учений вблизи территории России, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала встречу посла Японии в РФ Акиры Муто с российскими дипломатами.

Мы систематически транслируем японской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, и публично наши подходы, в частности, вот сегодня в ходе беседы директора третьего департамента Азии Людмилы Георгиевны Воробьевой с послом Японии в Москве была выражена озабоченность ввиду проведенных 10 декабря японо-американских военно-воздушных учений вблизи российских границ, — сказала Захарова.

Москва расценивает учения как потенциальную угрозу безопасности. Посла предупредили, что Россия примет направленные на защиту суверенитета и укрепление своей обороноспособности контрмеры. Россия отмечает опасность курса Токио на ускоренную ремилитаризацию, в том числе галопирующий рост оборонных расходов, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют направить на нужды вооруженных сил рекордную сумму — более 9 трлн иен (4,5 трлн рублей) в 2026 финансовом году, который начнется 1 апреля. Значительная часть средств будет направлена на модернизацию вооружений и развитие перспективных военных технологий. Около 30 млрд иен (15,5 млрд рублей) выделят на приобретение управляемых гиперзвуковых ракет.

Япония
Россия
МИД России
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов объяснил, зачем Европа пытается затянуть конфликт на Украине
Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог ответила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.