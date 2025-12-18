Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС

Отношения Грузии с Евросоюзом неблагоприятные, заявил президент постсоветской республики Михаил Кавелашвили в ходе брифинга с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде. Он отметил, что чиновники стран ЕС несправедливо критикуют Грузию, они ведут политику двойных стандартов, передает РИА Новости.

Существующие отношения между Грузией и ЕС являются неблагоприятными, — сказал Кавелашвили.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Грузия, вероятнее всего, не получит финансовую помощь в размере €120 млн (11,2 млрд рублей) от Евросоюза по итогам 2025 года. Речь идет о средствах, которые ЕС заморозил еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что республика «не соответствует критериям демократии».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Тбилиси придерживается стратегии терпения в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Республика намерена восстановить стратегическое партнерство с Вашингтоном. Кобахидзе подчеркнул пассивность нынешней администрации Белого дома, подчеркнув ее зависимость от неформального правительства.