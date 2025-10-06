Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:45

В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузинские власти начали операцию по поимке участников штурма дворца президента Михаила Кавелашвили, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе телеканалу «Рустави-2». Инцидент произошел 4 октября.

Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится, — заявил Кобахидзе.

Отмечается, что Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым организаторам митинга за призывы к свержению власти и попытку насильственной смены конституционного строя. Им инкриминируются организация группового насилия и попытка захвата объекта стратегического значения. Уголовные дела предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Ранее участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.

Грузия
Ираклий Кобахидзе
Михаил Кавелашвили
штурмы
