Организаторам митинга в Грузии предъявили серьезные обвинения

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым организаторам митинга, прошедшего в Тбилиси 4 октября, за призывы к свержению власти и попытку насильственной смены конституционного строя, заявили в пресс-службе ведомства. Им инкриминируются организация группового насилия и попытка захвата объекта стратегического значения. Уголовные дела предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

По данным следствия, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаза Зоделава до дня проведения акции публично призывали людей к насильственному свержению власти и говорили о необходимости революции. Также в день проведения в стране муниципальных выборов все главные организаторы митинга заявили, что сами руководят насильственными действиями.

Накануне, 4 октября, ожесточенные протесты вспыхнули в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления, на которых лидировала правящая партия «Грузинская мечта». Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Грузии. Толпа с флагами Евросоюза и США прорвала ограждение и ворвалась на территорию резиденции Орбелиани.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе брифинга заявил, что насильственные методы смены власти в стране неприемлемы. Он пояснил, что этот процесс может быть осуществлен исключительно через выборные процедуры.