Президент Грузии сделал заявление о смене власти в стране Кавелашвили: сменить власть в Грузии с помощью насилия невозможно

Сменить власть в Грузии с помощью насилия невозможно, заявил на брифинге президент страны Михаил Кавелашвили. Он пояснил, что сделать это реально лишь с помощью выборов, передает ТАСС.

Грузинский народ не даст возможность никому, чтобы смена власти произошла насильственным путем. В этой стране руководство может быть сменено лишь путем выборов, — сказал Кавелашвили.

Ранее стало известно, что участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планировали осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации Майдана. По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.