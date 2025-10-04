Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 20:52

Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси Фото: Стрингер /РИА Новости

Ожесточенные протесты вспыхнули в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления, на которых лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Грузии, перекрыв проспект Руставели и выдвинувшись к президентскому дворцу. Толпа с флагами Евросоюза и США прорвала ограждение и ворвалась на территорию резиденции Орбелиани.

Митингующие забрасывали здание камнями, что привело к ответной реакции со стороны силовиков: спецназ применил водометы, слезоточивый газ и перцовые гранаты. На площади Свободы протестующие подожгли баррикады, сооруженные из мебели уличных кафе, — они пытались сдерживать наступление полиции.

Сообщается о пострадавших, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов и журналистов телеканала «Имеди». Несколько человек были задержаны. Полиция и внутренние войска заблокировали центральные районы города, при этом основные силы силовиков сосредоточены у площади Свободы и офиса партии «Грузинская мечта», куда направилась часть протестующих.

Поводом для беспорядков стали недовольство результатами голосования и обвинения в отклонении от курса на евроинтеграцию. Манифестанты требуют отставки правительства. По данным ЦИК, партия власти набрала более 70% голосов в муниципалитетах.

Фото ожесточенных протестов в Грузии — в галерее NEWS.ru.

