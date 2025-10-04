Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 17:27

Названа партия-победитель на выборах в Грузии

Кобахидзе: на выборах в Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта»

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах по всей Грузии, сообщил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Партия продемонстрировала результат свыше 70% во всех муниципалитетах страны.

Согласно данным наших избирательных штабов, «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах, фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты», — сказал Кобахидзе.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.

Грузия
Ираклий Кобахидзе
выборы
партии
