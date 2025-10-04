Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям Митингующие в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Имеди»

В Тбилиси участники протестной акции совершили нападение на съемочную группу телеканала «Имеди». Инцидент произошел рядом с президентским дворцом во время попытки штурма здания демонстрантами.

Согласно заявлению телеканала, группа протестующих внезапно проявила агрессию в отношении журналистов, что привело к физическому столкновению. В результате инцидента пострадали корреспондент и оператор, а также было повреждено профессиональное оборудование телеканала.

Ранее в центре Тбилиси начались массовые протесты с участием автомобильных колонн. В демонстрациях приняли участие сотни машин с жителями столицы и отдаленных регионов. Организаторы акции также развернули подготовку к масштабному митингу: они установили сцену, на которой заявили о цели мирного свержения действующего правительства.

Между тем депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал происходящее в Грузии государственным переворотом. По его словам, протесты после местных выборов организованы прозападными силами.