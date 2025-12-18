Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя Сын председателя Лотвинова возглавил банк «Александровский» после его смерти

Илья Лотвинов, сын председателя правления и совладельца банка «Александровский» Евгения Лотвинова, был назначен временно исполняющим обязанности главы кредитной организации после смерти отца, следует из данных Центра раскрытия информации «Интерфакса». Банкир ушел из жизни в ночь на 18 декабря в возрасте 62 лет, сообщила пресс-служба кредитной организации.

С глубоким прискорбием сообщаем, что в ночь на 18 декабря, на 63-м году жизни, скоропостижно скончался Евгений Михайлович Лотвинов, председатель правления и совладелец Банка «Александровский», — говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что Лотвинов на протяжении многих лет играл ключевую роль в развитии учреждения и формировал его стратегию. Там отметили, что под его руководством кредитная организация укрепила свои позиции на финансовом рынке.

Совет директоров «Александровского» назначил сына Лотвинова Илью врио председателя правления кредитной организации 18 декабря. Совет провел совещание вскоре после известия о смерти банкира.

Ранее Промсвязьбанк оценил активы группы «Домодедово» в 115 млрд рублей. По словам одного из источников, объявление аукциона планируется до конца декабря, при этом саму процедуру, скорее всего, проведут в начале 2026 года.