18 декабря 2025 в 16:47

Пьяный молодой человек попытался убежать в тоннель метро

В Москве задержали 23-летнего мужчину, который спрыгнул на пути в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения спрыгнул на пути на станции метро «Чистые пруды» и побежал в тоннель, сообщили в пресс-службе МВД России. Правоохранители назначили ему административный арест на пять суток.

Молодой человек, приехавший из Кемеровской области, спрыгнул на пути и направился в сторону станции «Красные ворота». Патрульные метрополитена быстро отреагировали и задержали нарушителя, у которого заметили признаки опьянения.

Кроме того, у задержанного обнаружили резаную рану на руке, его отправили в больницу для оказания помощи. Выяснилось, что незадолго до этого инцидента мужчина уже совершил аналогичное нарушение на станции «Тургеневская», где также спрыгнул на пути. Благодаря оперативным действиям машиниста его быстро подняли на платформу.

Ранение руки он получил от разбитой стеклянной бутылки. В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении за нарушение требований транспортной безопасности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на 15 суток мужчину, который ударил блогера Ксению Карпову по ягодицам в метро. В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что он признан виновным в хулиганстве.

Россия
Москва
метро
задержания
пьяные
МВД
полиция
аресты
